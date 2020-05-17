Небольшой дождь и до +21 градуса: погода в Приморском крае на 17 мая

17 Май 2020 2020-05-17T03:17:32+03:00

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Жители Приморского края наконец-то могут насладиться настоящей весенней погодой. А какая весна без майского дождя? Сегодня, 17 мая, во второй половине дня на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, воздух прогреется до +21°C градуса, сообщает Примпогода.

Так, в Уссурийске будет облачно. Осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер южный умеренный, температура воздуха +16...+18 градусов.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь также прогнозируют на вторую половину дня. Ветер южный, юго-восточный умеренный, с середины дня до сильного. Столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов.

Облачно будет и во Владивостоке. Во второй половине дня небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, вечером до сильного. Температурный фон будет колебаться от +11 до +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU