Число продолжает расти: за сутки коронавирус выявили еще у 71 приморца

17 Май 2020 2020-05-17T03:49:15+03:00

Число заболевших с начала пандемии в регионе составило 1268 человек Фото: pixabay.com

Основной прирост наблюдается во Владивостоке, Находке и Арсеньеве

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По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Приморье зафиксирован еще 71 новый случай заболевания. Общее число больных COVID-19 с начала эпидемии уже составило 1268 человек.

Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день с заболеванием справились 389 пациентов, 12 приморцев погибли.

Специалисты уверены, причина роста заболеваемости связана с тем, что во время майских праздников граждане нарушили санитарные нормы и режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU