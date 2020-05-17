Число продолжает расти: за сутки коронавирус выявили еще у 71 приморца
По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Приморье зафиксирован еще 71 новый случай заболевания. Общее число больных COVID-19 с начала эпидемии уже составило 1268 человек.
Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев.
Стоит отметить, что на сегодняшний день с заболеванием справились 389 пациентов, 12 приморцев погибли.
Специалисты уверены, причина роста заболеваемости связана с тем, что во время майских праздников граждане нарушили санитарные нормы и режима самоизоляции.
ПО ТЕМЕ:
Опасность несет общественный транспорт: губернатор Приморья рассказал о резком скачке заболеваемости COVID-19
За сутки в крае выявлено 87 новых случаев, Олег Кожемяко выступил с важным заявлением [видео]
Медики не успевают лечить: число выздоровевших в Приморье за сутки вдвое меньше, чем заболевших
Из инфекционных госпиталей выписали всего 39 пациентов (подробнее...)
В Приморье поймали с поличным больше 5 тысяч нарушителей режима самоизоляции
Около 500 из них уже поплатились за свои прогулки (подробнее...)
ОМОН, блоки и пробки: жители закрытой Находки рассказали о первом дне карантина
Пропускные посты появились на въездах в городской округ. Объясняем, какие необходимы документы для передвижения [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU