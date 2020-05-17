Сквер Невельского во Владивостоке стал одним из лучших проектов в городах России

17 Май 2020 2020-05-17T04:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Благоустройство сквера Адмирала Невельского во Владивостоке стало одним из лучших проектов, реализованных в России. По решению экспертного совета при Минстрое России он вошел в реестр лучших практик. Всего на конкурс поступило 536 заявок со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По итогам рассмотрения заявленных проектов, в федеральный реестр лучших были включены 132 из них. Все они были реализованы в 2019 году. Отмечается, что, как и в 2018 году, самыми популярными номинациями, стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Сквер Адмирала Невельского разместился на двух уровнях. Его дорожки и площадки вымощены различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также есть зона отдыха, беседка и даже небольшой детский скалодром. По задумке авторов – архитектурной мастерской «Архибат», чтобы создать непрерывную пешеходную связь, сквер соединен лестницей с Корабельной Набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU