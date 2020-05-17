2020-05-17T04:34:13+03:00
Общество

Сквер Невельского во Владивостоке стал одним из лучших проектов в городах России

Всего в федеральный реестр лучших было включено 132 проекта
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Из более 500 заявок в реестр лучших были включены 132 проекта. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации ВладивостокаИз более 500 заявок в реестр лучших были включены 132 проекта. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока
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Благоустройство сквера Адмирала Невельского во Владивостоке стало одним из лучших проектов, реализованных в России. По решению экспертного совета при Минстрое России он вошел в реестр лучших практик. Всего на конкурс поступило 536 заявок со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По итогам рассмотрения заявленных проектов, в федеральный реестр лучших были включены 132 из них. Все они были реализованы в 2019 году. Отмечается, что, как и в 2018 году, самыми популярными номинациями, стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Сквер Адмирала Невельского разместился на двух уровнях. Его дорожки и площадки вымощены различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также есть зона отдыха, беседка и даже небольшой детский скалодром. По задумке авторов – архитектурной мастерской «Архибат», чтобы создать непрерывную пешеходную связь, сквер соединен лестницей с Корабельной Набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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