2020-05-17T06:53:58+03:00
Общество

Приморца дважды оштрафовали за незаконную туристическую деятельность

Мужчина предлагал провести морскую прогулку на остров Аскольд
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Мужчине предстоит заплатить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение самоизоляции. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяМужчине предстоит заплатить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение самоизоляции. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Житель Приморского края дважды попался на организации незаконной туристической деятельности. Мужчина распространял в социальных сетях предложение о проведении морской прогулки на остров Аскольд, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, специалисты в социальных сетях обнаружили предложение о морской прогулке на остров Аскольд. 14 мая по данному объявлению была проведена контрольная закупка. Автору объявления позвонили сотрудники межведомственной группы и под видом покупателей попросили провести прогулку для них. Встреча должна была состояться на следующий день. Однако вместо туристов на причале катер ждали стражи правопорядка. На организатора было составлено два административных протокола – за незаконное предпринимательство и за нарушение режима самоизоляции. Наказание также понесет капитан катера, который был арендован организатором незаконной морской прогулки. Его оштрафуют за выход в море до начала навигации для маломерных судов.

«Коллеги, друзья, решением Губернатора Приморского края была открыта навигация, но хочу сделать акцент на том, что на текущий момент организация морских экскурсий запрещена. Уверены, что при нашем благоразумии и ответственности уже скоро такая возможность появится. Но я хочу сказать о другом. Мы в этом году приложим максимум усилий, чтобы организация таких экскурсий была исключительно легальной. С обеспечением всего необходимого комфорта и безопасности. Хорошим примером такого подходя является проект "Мосты Владивостока" команды Татьяна Солодовникова и Дима Сапрыкин. По всем "нелегальным" предложениям отработаем с УМВД и ГИМС МЧС. Попрошу всех информировать агентство по туризму региона о таких предложениях в социальных сетях. У нас сейчас есть хорошая возможность сделать отрасль прозрачнее и безопаснее», - написал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Примечательно, что ранее организатора незаконной морской прогулки уже штрафовали за аналогичные правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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