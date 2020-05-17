Жительница Приморья убила своего возлюбленного из-за постоянных побоев

17 Май 2020 2020-05-17T07:46:56+03:00

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48-летняя жительница Приморского края убила своего возлюбленного. Мужчина регулярно избивал свою сожительницу. Женщину ожидает уголовное наказание, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 12 мая. В квартире дома по улице Мичурина в поселке Раздольное было найдено тело 36-летнего мужчины с колото-резаной раны грудной клетки. По подозрению в совершении убийства была задержана его 48-летняя сожительница. Женщина рассказала, что погибший постоянно ее избивал. В день, когда произошло убийство, он также начал наносить ей побои. Не выдержав происходящего, подозреваемая схватила нож и убила возлюбленного.

Следствие продолжается. Уже проведен осмотр места происшествия и изъято орудие преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

ИСТОЧНИК KP.RU