«Дороги же пустые!»: приморцы стали больше гонять в период самоизоляции

17 Май 2020 2020-05-17T09:37:22+03:00

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Количество аварий, связанных с превышением скорости, во время режима самоизоляции увеличилось на 125%. Карантин снизил нагрузку на улично-дорожную сеть, при этом сократив число аварийных ситуаций в целом. Такие данные приводит пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в апреле на территории региона число ДТП снизилось на 20% (1492 ДТП), а в городе Владивостоке - на 27% (702 ДТП). Уменьшилось также и число погибших в авариях - на 19% (до 17 человек), а раненых – на 36% (до 182 человек).

Однако пустые дороги дали гражданам мнимое ощущение безопасности.

- За месяц в Приморском крае на 125% увеличилось число ДТП, связанных с превышением скоростного режима, - сообщают в УГИБДД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушения ПДД в регионе продолжают фиксировать стационарные комплексы фото-видеофиксации типа «Кордон» и «Крис-С», расположенные на 77 рубежах контроля, и 5 передвижных комплексов фиксации нарушений скоростного режима «Крис-П». Кроме них также используются мобильные комплексы «Паркон».

ИСТОЧНИК KP.RU