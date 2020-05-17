Одну из улиц Владивостока перекроют на два месяца
Здесь будут вестись работы по прокладке труб
Ремонтные работы займут два месяца. Фото: администрация Владивостока
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Два месяца во Владивостоке будет закрыта часть улицы Ватутина. Здесь будут проводить работы по прокладке труб. Распоряжение главы города начнет действовать с понедельника, 18 мая, сообщает сайт администрации Владивостока.
Как говорится в постановлении, ограничение коснется дороги, которая проходит от дома №56а по улице Стрелковой, до дома №17 по улице Невельского. Здесь с 09.00 18 мая будет перекрыто движение и парковка.
Объехать ремонтные работы можно будет по улице Стрелковой, Невельского, Нейбута, а также Воропаева.
ИСТОЧНИК KP.RU