В море не выходить, за пределы населенных пунктов не выезжать: 18 мая непогода разыграется в Приморье

18 Май 2020 2020-05-18T00:29:15+03:00

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18 мая Приморье по прежнему остается под влиянием активных фронтальных разделов. На большей территории края ожидаются дожди различной интенсивности. По прогнозам специалистов «Примгидромета», особо туго придется западным и юго-западным районам. Здесь синоптики ожидают количество осадков от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее. Непогода может сопровождаться грозами и порывистым ветром. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует местным жителям не покидать приделы населенных пунктов и воздержаться от выхода в море, несмотря на официальное открытие навигации.

На отдельных участках возможен серьезный подъем воды в реках и затопление низменностей. На морской акватории прогнозируются волны до 3,5 метров и туман. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют принять все необходимые меры и не пренебрегать собственной безопасностью.

Во Владивостоке сегодня облачно. Небольшие осадки в городе ожидаются ближе к вечеру. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. В первый рабочий день будет довольно зябко, воздух прогреется всего до +7...+9°C, в пригороде до +13°С.

В Уссурийске днем облачно, небольшой дождь, который усилится к вечеру. При южном умеренном ветре, воздух прогреется до +14...+16°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь (вероятность 80 %). В городе будет дуть южный, юго-восточный умеренный до сильного ветер. Столбики термометров поднимутся до +11...+13°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU