2020-05-18T01:13:47+03:00
Происшествия

Полицейская погоня во Владивостоке закончилась кульбитом внедорожника

Дорогостоящий джип завис на ограждении, чудом не спикировав с подпорной стены [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Свидетели уверяют, что автомобилист пытался скрыться от ДПССвидетели уверяют, что автомобилист пытался скрыться от ДПСФото: dps.control
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Выходные во Владивостоке выдались жаркими, и в данном случае речь идет не о погоде. Водитель Toyota Land Cruiser Prado чуть не лишился своего железного коня в неравном «бою» с представителями закона. Свидетели уверяют, что мужчина пытался скрыться от полицейских в итоге не справился с управлением и разбил авто. От падения вниз с высоты автомобиль спасли ограждения на подпорной стене.

Тяжелая машина зависла на ограждениях Фото: dps.control

Тяжелая машина зависла на огражденияхФото: dps.control

Авария с участием внедорожника произошла в ночь с субботы на воскресенье в районе дома №82 на Нексрасовской. Почему автомобилист пренебрег законными требованиями полицейских об остановке, еще предстоит выяснить специалистам. Но итогом столь дерзкого поступка станет внушительный счет за ремонт авто.

ДТП случилось в районе Некрасвоской Фото: dps.control

ДТП случилось в районе НекрасвоскойФото: dps.control

Не исключено, что автолюбителю также придется попрощаться с правами, если анализы подтвердят наличие алкоголя в крови. К счастью, обошлось без пострадавших.

Джип перевернулся во Владивостоке, скрываясь от полиции.Видео: dps_mesto

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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