Полицейская погоня во Владивостоке закончилась кульбитом внедорожника
Выходные во Владивостоке выдались жаркими, и в данном случае речь идет не о погоде. Водитель Toyota Land Cruiser Prado чуть не лишился своего железного коня в неравном «бою» с представителями закона. Свидетели уверяют, что мужчина пытался скрыться от полицейских в итоге не справился с управлением и разбил авто. От падения вниз с высоты автомобиль спасли ограждения на подпорной стене.
Тяжелая машина зависла на огражденияхФото: dps.control
Авария с участием внедорожника произошла в ночь с субботы на воскресенье в районе дома №82 на Нексрасовской. Почему автомобилист пренебрег законными требованиями полицейских об остановке, еще предстоит выяснить специалистам. Но итогом столь дерзкого поступка станет внушительный счет за ремонт авто.
ДТП случилось в районе НекрасвоскойФото: dps.control
Не исключено, что автолюбителю также придется попрощаться с правами, если анализы подтвердят наличие алкоголя в крови. К счастью, обошлось без пострадавших.
Джип перевернулся во Владивостоке, скрываясь от полиции.Видео: dps_mesto
К ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU