Полицейская погоня во Владивостоке закончилась кульбитом внедорожника

18 Май 2020 2020-05-18T01:13:47+03:00

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Выходные во Владивостоке выдались жаркими, и в данном случае речь идет не о погоде. Водитель Toyota Land Cruiser Prado чуть не лишился своего железного коня в неравном «бою» с представителями закона. Свидетели уверяют, что мужчина пытался скрыться от полицейских в итоге не справился с управлением и разбил авто. От падения вниз с высоты автомобиль спасли ограждения на подпорной стене.

Тяжелая машина зависла на огражденияхФото: dps.control

Авария с участием внедорожника произошла в ночь с субботы на воскресенье в районе дома №82 на Нексрасовской. Почему автомобилист пренебрег законными требованиями полицейских об остановке, еще предстоит выяснить специалистам. Но итогом столь дерзкого поступка станет внушительный счет за ремонт авто.

ДТП случилось в районе НекрасвоскойФото: dps.control

Не исключено, что автолюбителю также придется попрощаться с правами, если анализы подтвердят наличие алкоголя в крови. К счастью, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779621" frameborder="0"></iframe> Джип перевернулся во Владивостоке, скрываясь от полиции.Видео: dps_mesto

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU