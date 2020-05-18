Отметил день рождения и загремел на 10 суток: стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке

18 Май 2020 2020-05-18T01:53:10+03:00

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Во Владивостоке полицейские нашли виновника массовой аварии, который разбил 4 машины, включая свою, точнее авто принадлежит его другу. Молодой человек, который сел за руль без прав и в состоянии опьянения, решил с размахом отметить день рождения, а вот отвечать за свои поступки теперь уже совершеннолетний житель города, явно не научился. Веселая компания попросту сбежала с места происшествия. Водителю, спровоцировавшему ДТП, назначили 10 суток ареста.

Катания по городу закончились массовой авариейФото: 25.mvd.ru

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о массовой аварии в районе дома №20 на Жигура. Припаркованные вдоль обочины авто тогда протаранил старенький Nissan Laurel. Очевидцы сразу сообщили, что в машине сидели пьяные молодые люди, которые попросту убежали, оставив транспортное средство неподалеку. Разбитыми оказались еще 3 машины: Nissan Teana, Toyota Camy и Subaru Legacy.

Nissan Laurel тоже серьезно пострадалФото: dps.control

Полицейские оперативно нашли виновника ЧП, как оказалось, парень в эту ночь праздновал свое совершеннолетие. Более того, ранее он сдал все экзамены для получения прав и собирался с утра их забрать. Однако свой водительский стаж парень начал явно не лучшим образом. Судя по всему приятелю лихача теперь придется попрощаться с правами, ведь он доверил право управление транспортным средством человеку в состоянии алкогольного опьянения. Виновнику происшествия суд назначил 10 суток ареста за оставление места ДТП и вождение без прав. Ребятам предстоит раскошелиться на восстановление чужих машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU