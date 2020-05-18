2020-05-18T04:36:31+03:00
Общество

Клуб «Адмирал» закупил на 5 миллионов рублей тесты для определения COVID-19

Приобретенные диагностические материалы хоккеисты раздали в приморские больницы
Константин МИХАЙЛОВ
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ХК "Адмирал" закупил на 5 миллионов рублей тесты на COVID-19. Фото: пресс-служба "Адмирала"ХК "Адмирал" закупил на 5 миллионов рублей тесты на COVID-19. Фото: пресс-служба "Адмирала"
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Хоккейный клуб «Адмирал» закупил экспресс-тесты на определение коронавируса COVID-19 на 5 миллионов рублей. Вместе с Приморским отделением партии «Единая Россия» спортсмены развезли тесты по 18-ти медицинским учреждениям края. Пресс-служба клуба сообщает, что купленные 3750 тест-системы изготовлены в Южной Корее и позволяют с высокой точностью определить наличие вируса в течение 10 минут.

«Адмирал» всегда был и остается социально ответственной организацией. Сейчас в регионе правительство Приморского края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу в борьбе с коронавирусом COVID-19. Хоккейный клуб «Адмирал» внес свой вклад в это дело. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку, — прокомментировала пресс-служба приморского хоккейного клуба.

Решение закупить именно южнокорейские тест-системы спортсмены приняли, потому что этой стране удалось успешно справиться с эпидемией на своей территории.

Одним из благодарных за помощь приморских медиков стал главный врач Владивостокской клинической больницы № 1 Шестопалов Евгений Юрьевич. Он сказал: «Сейчас любая помощь медицине, врачам, медсестрам, младшим медицинским работникам очень важна и ценна. Это поддержка тех, кто борется непосредственно с этим недугом, и тех, кто оказывает помощь пациентам. Мы понимаем, что мы не одни, что все общество с нами. Мы вместе победим эту заразу!».

Диагностические материалы спортсмены передали в медучреждения. Фото: пресс-служба "Адмирала"

Диагностические материалы спортсмены передали в медучреждения. Фото: пресс-служба "Адмирала"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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