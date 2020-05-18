Желание покататься может стоить жителю Находки 5 лет жизни на свободе

18 Май 2020 2020-05-18T06:53:26+03:00

Впрочем, угонщику не привыкать — он уже был не раз судим

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27-летний житель Находки обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Пропажу потерпевший оценил в 210 тысяч рублей. Выяснилось, что владелец припарковал автомобиль около магазина и отправился с супругой за покупками, беспечно оставив ключ в замке зажигания. Чем и воспользовался угонщик.

Полицейские объявили план «Перехват» и буквально через 20 минут сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пропажу в районе «Нефтебазы». Похититель не пытался скрыться от сотрудников правопорядка на колесах и выполнил требование об остановке транспортного средства. Однако после остановки, выскочил из машины и бросился бежать. Правда, безуспешно.

Задержанный оказался неоднократно судимым за имущественные преступления 32-летним нетрезвым жителем села Сергеевка. В отделе полиции мужчина рассказал полицейским, что злого умысла не имел, а просто хотел покататься.

На любителя кататься на чужих машинах был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами). Мировой судья назначил мужчине 10 суток административного ареста. Но, конечно же, на этом дело не кончилось ну, а началось уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Автомобиль был возвращен законному владельцу, а угонщик может сесть на 5 лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779628" frameborder="0"></iframe> В Находке задержали угонщика машины.Видео: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

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ИСТОЧНИК KP.RU