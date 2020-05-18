В Приморье еще 71 человек заболел коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T05:20:20+03:00

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Руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек.

- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%, – проинформировала Детковская.

Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU