В Приморье еще 71 человек заболел коронавирусом
Руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек.
- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%, – проинформировала Детковская.
Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 18 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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