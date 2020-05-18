Инновационная система пылеподавления АО «Восточный Порт» доказала свою эффективность

18 Май 2020 2020-05-18T05:39:37+03:00

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АО «Восточный Порт» разворачивает новую инновационную круглогодичную систему пылеподавления, основанную на уникальной технологии. Впервые в мировой практике была создана инфраструктура высокого давления длиной более 700 м для того, чтобы обеспечить мелкодисперсное распыление воды непосредственно с передвижных конвейерных машин – стакеров в момент их работы по выгрузке угля на склад. Система была внедрена в 2019 году и успешно прошла испытания на протяжении одного года.

Система представляет собой гибкую кабель-цепь высокого давления длиной более 700 метров, по которой вода подается на стакер. Орошение происходит непосредственно на вершине стрелы стакера через шесть форсунок под высоким давлением до 250 атмосфер. Благодаря этому частицы воды разбиваются до такой степени дисперсности, что способны связывать самые мелкие фракции угля.

До сих пор в мире еще не было опыта создания подобных систем. Решение для АО «Восточный Порт» было найдено благодаря объединению усилий ведущих инженеров России и Германии. Новая технология была установлена на стакере №1 специализированного угольного комплекса. В период испытаний система показала надёжность и высокую эффективность, в том числе в условиях низких температур в зимний период, работая в полном режиме специализированного угольного комплекса.

Гибкая кабель-цепь высокого давления длиной более 700 метров, по которой вода подается на стакер

По итогам испытаний в АО «Восточный Порт» принято решение о развертывании системы на остальных трёх стакерах специализированного угольного терминала. Общие инвестиции в установку оборудования составят более 220 млн рублей.

Таким образом, АО «Восточный Порт» продолжает создание активного круглогодичного пылеподавления на нескольких технологических уровнях. Основной частью инфраструктуры пылеподавления является стационарная автоматизированная система водного и снежного орошения, состоящая из 304 промышленных пульверизаторов, которые создают водный купол площадью в 300 тыс. кв. м. Еще одним крупным звеном является запущенная в начале 2020 года новая мобильная система всесезонного пылеподавления, которая состоит из самоходных портальных комплексов, способных меньше чем за 1 час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова.

Орошение происходит непосредственно на вершине стрелы стакера под высоким давлением

С 2018 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В рамках реализации программы предприятием запланировано создание системы пылеподавления, функционирующей круглогодично.