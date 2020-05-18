2020-05-18T05:31:23+03:00
Общество

Огонь в Дальнегорском округе потушен - больше лесных пожаров в Приморье нет

Но противопожарный режим в крае продолжает действовать
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Полтора гектара леса потушили в Дальнегорском городском округе за минувшие сутки, сообщило региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Пожар ликвидировали оперативно: работали шесть человек и две единицы техники.

По состоянию на 9 часов утра понедельника, 18 мая, лесных пожаров в крае нет.

Сообщается, что с начала года на территории Приморского края зарегистрировано 163 лесных пожаров на площади более 8,9 тысячи гектаров.

Напоминаем, в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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