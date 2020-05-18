Огонь в Дальнегорском округе потушен - больше лесных пожаров в Приморье нет
Полтора гектара леса потушили в Дальнегорском городском округе за минувшие сутки, сообщило региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Пожар ликвидировали оперативно: работали шесть человек и две единицы техники.
По состоянию на 9 часов утра понедельника, 18 мая, лесных пожаров в крае нет.
Сообщается, что с начала года на территории Приморского края зарегистрировано 163 лесных пожаров на площади более 8,9 тысячи гектаров.
Напоминаем, в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU