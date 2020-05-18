2020-05-18T08:43:01+03:00
Общество

Власти Владивостока заметили "бутылочное горлышко" на Некрасовской и решили подвинуть опору виадука

Надземный переход, построенный несколько десятилетий назад, нужно реконструировать, чтобы увеличить транспортный поток
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото Яндекс.КартыФото Яндекс.Карты
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Реконструкцию надземного перехода собирается провести мэрия Владивостока на улице Некрасовская в районе дома № 59а. Специалистам нужно разработать проект переноса опоры перехода.

— Участок дороги по направлению в центр города нуждается в расширении. Чтобы провести эти мероприятия, необходимо перенести опору надземного пешеходного перехода. Дорога здесь будет расширена до трех полос", — сообщили в городской администрации.

Открытый аукцион на поиск подрядчиков, которые сумеют разработать проектную и рабочую документацию по реконструкции объекта, уже объявлен Администрацией Владивостока. Заявлено, что эти работы должны быть выполнены до 15 ноября текущего года. Когда разработка проекта будет завершена, проведут его экспертизу. И только после этого проведут финансирование работ по реконструкции надземного пешеходного перехода и расширению проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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