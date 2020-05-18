Городские власти хотят построить еще два виадука для пешеходов Владивостока
Мэрия Владивостока ищет подрядчиков, способных разработать проектную и рабочую документации для строительства двух новых надземных пешеходных переходов: в районе остановок «Радиоприбор» и «Студенческая». С этой целью объявлены открытые аукционы в Единой информационной системе.
— Объявлены открытые аукционы и на поиск специализированных компаний, которым предстоит разработать проектную и рабочую документацию на строительство переходов на улице Калинина в районе остановки «Радиоприбор» и в районе остановки «Студенческая» на улице Гоголя. После разработки проектов будет проведена их экспертиза. Только после этого и выделения финансирования начнется строительство, — конкретизировали представители управления дорог и благоустройства.
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ИСТОЧНИК KP.RU