16 автобусных маршрутов выставили на торги во Владивостоке

18 Май 2020 2020-05-18T08:16:10+03:00

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16 автобусных маршрутов городского транспорта Владивостока выставлены на торги на Единой электронной площадке www. roseltorg. ru. Это открытый конкурс в электронной форме на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владивостокского городского округа». Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 147 304 226,22 рубля. В техническом задании маршруты: № 5, 15, 15к, 22, 29, 29к, 31, 42, 44д, 66, 77, 93, 94, 95, 98д и 98ц.

— Мы переходим на качественно новый уровень развития общественного транспорта. Цель конкурсных процедур — сделать услугу по пассажирским перевозкам максимально качественной, — заявил начальник городского управления транспорта Александр Иванов.

По планам городских властей новые перевозчики будут получать деньги за фактически проделанную работу: сколько автобус пройдет километров и выполнит рейсов, столько и получит предприятие. Если уйдет с маршрута раньше — работа оплачена не будет. На маршрутах должны работать автобусы не старше 10 лет. Оснащенные спутниковой навигацией, системами видеонаблюдения и кондиционирования воздуха машины должны относиться к экологическому классу ЕВРО-4 и выше. Не менее 20% общего количества заявленных транспортных средств должны быть оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров. Обязательно наличие форменной одежды у водителей.

Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься до 8 июня. А уже в июле, по планам администрации города, общественный транспорт заработает по новой схеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU