Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью

18 Май 2020 2020-05-18T09:12:45+03:00

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Мужчина в магазине на улице Постышева во Владивостоке в ночное время приобрел две бутылки пива. Продавец рассчитала покупателя на кассе, не обратив внимание на позднее время. Эта незатейливая бытовая история обернулась неприятностями для владельца торговой точки.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сотрудники владивостокского отдела полиции № 3 (Первореченский район) проверили информацию, полученную от граждан, о продаже спиртных напитков в ночное время. И теперь 50-летний хозяин магазинчика получил административный протокол по части 1 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателю грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Досталось и продавцу: он ответит по статье 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Материалы об административном правонарушении переданы на рассмотрение в мировой суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU