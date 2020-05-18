2020-05-18T09:12:45+03:00
Общество

Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью

О незаконной продаже сообщили правоохранителям добропорядочные граждане
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Полиция пресекает продажу алкоголя в неположенное времяПолиция пресекает продажу алкоголя в неположенное времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Мужчина в магазине на улице Постышева во Владивостоке в ночное время приобрел две бутылки пива. Продавец рассчитала покупателя на кассе, не обратив внимание на позднее время. Эта незатейливая бытовая история обернулась неприятностями для владельца торговой точки.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сотрудники владивостокского отдела полиции № 3 (Первореченский район) проверили информацию, полученную от граждан, о продаже спиртных напитков в ночное время. И теперь 50-летний хозяин магазинчика получил административный протокол по части 1 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателю грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Досталось и продавцу: он ответит по статье 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Материалы об административном правонарушении переданы на рассмотрение в мировой суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью
АО «Восточный Порт» продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель
16 автобусных маршрутов выставили на торги во Владивостоке
Городские власти хотят построить еще два виадука для пешеходов Владивостока
Власти Владивостока заметили "бутылочное горлышко" на Некрасовской и решили подвинуть опору виадука
В Дальнегорске ревнивый супруг получил удар ножом в грудь
Последний болевший COVID-19 выписан из больницы в соседнем Приморью Хэйлунцзяне
Огонь в Дальнегорском округе потушен - больше лесных пожаров в Приморье нет
Инновационная система пылеподавления АО «Восточный Порт» доказала свою эффективность
В Приморье еще 71 человек заболел коронавирусом
Желание покататься может стоить жителю Находки 5 лет жизни на свободе
Клуб «Адмирал» закупил на 5 миллионов рублей тесты для определения COVID-19
Отметил день рождения и загремел на 10 суток: стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке
Полицейская погоня во Владивостоке закончилась кульбитом внедорожника
В море не выходить, за пределы населенных пунктов не выезжать: 18 мая непогода разыграется в Приморье
«Мерседес не виноват»: ГИБДД Владивостока вынесла очень странное решение по ДТП на кольце
Одну из улиц Владивостока перекроют на два месяца
«Дороги же пустые!»: приморцы стали больше гонять в период самоизоляции
Жительница Приморья убила своего возлюбленного из-за постоянных побоев
Полиция вычислила через Инстаграм и оштрафовала организатора морской прогулки. А через неделю - еще раз!
Не пройдешь: без масок во Владивостоке не будут пускать в автобусы
ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке
Сквер Невельского во Владивостоке стал одним из лучших проектов в городах России
Число заболевших продолжает расти: за сутки коронавирус выявили еще у 71 приморца
Небольшой дождь и до +21 градуса: погода в Приморском крае на 17 мая
Мотодевочку из Владивостока унизительным образом не взяли в Росгвардию