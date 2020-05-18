2020-05-18T10:15:37+03:00
Общество

Работники завода "Прогресс" собрали "гуманитарку" для заболевших коллег

Профсоюзы вместе с руководителями предприятия поддержали заводчан, лежащих в госпитале в другом городе
Никита СЕРГЕЕВ
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Гуманитарная помощь от заводчан. Фото: сайт Федерации профсоюзов Приморского краяГуманитарная помощь от заводчан. Фото: сайт Федерации профсоюзов Приморского края
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Профсоюз «Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» совместно с работодателем подготовили и передали гуманитарную помощь заболевшим COVID-19 сотрудникам завода. Они проходят лечение в инфекционном госпитале Уссурийска. Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Приморского края, руководство предприятия по просьбе профкома предоставило подушки, покрывала, одеяла, полотенца, постельное белье и электрические чайники. Со своей стороны, профорганизация оплатила бактерицидные салфетки, 600 ампул лидокаина, 250 литров питьевой воды, а также доставила гуманитарную помощь и посылки от друзей и родственников в Уссурийск.

— Это было так приятно и трогательно — увидеть хотя бы из окна коллег в корпоративных белых футболках с логотипом «Прогресса». Мы испытали такой душевный подъем, чувство благодарности и даже гордости. Не каждое предприятие так заботится о сотрудниках, находящихся к тому же на лечении в другом городе. Положительные эмоции очень важны для скорейшего выздоровления. Спасибо всем, кто участвовал в этой акции, — сказала одна из госпитализированных сотрудниц «Прогресса».

На лечении в уссурийском госпитале находятся 12 заводчан. Все они чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается, как стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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