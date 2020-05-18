2020-05-18T10:48:30+03:00
Общество

Биологи «Приморского океанариума» вырастили малоизученных морских слизней Агассица

Рыбы, у которых нет чешуи и плавательного пузыря, нерестятся под Новый год
Константин МИХАЙЛОВ
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Липарис Агассица. Фото: сайт Приморского океанариумаЛипарис Агассица. Фото: сайт Приморского океанариума
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Липарисы Агассица (или морские слизни Агассица) пополнили коллекцию «Приморского океанариума». Мальки размером 1,5-2 сантиметра были отловлены в природе и выращены до репродуктивного возраста в научно-адаптационном корпусе, сообщает сайт океанариума. Взрослый липарис — активный хищник, потому подросших слизней через некоторое время перевели с кормления рачками артемии на замороженную красную рыбу и креветку. При этом имитировалась «охота» — кусочки пищи биологи опускали в аквариум на специальных насадках.

— Для программы разведения были отобраны две самки и один самец. В природе липарисы Агассица нерестятся под Новый год, подо льдом, и мы имитировали в аквариуме «новогодние» условия, понизив температуру до минимального предела. Спустя два месяца после нереста из светло-желтой икры начали выклевываться личинки, — рассказал специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Юрий Некотинев.

Семейство липаровых относится к числу малоизученных.

— У морских слизней нет чешуи и других структур, по которым обычно определяют рыб. Затрудняет классификацию и разнообразие окраски у представителей одного вида. Например, липарисы Агассица бывают коричневыми, серыми и почти черными, при этом окраска может быть однотонной, полосатой, пестрой или пятнистой, — сообщил помощник директора океанариума по биологическим вопросам Дмитрий Питрук.

Защитную функцию отсутствующей чешуи у липарисов выполняет подкожный желеобразный слой. Именно из-за него эти рыбы получили название морские слизни. Он же поддерживает плавучесть, потому что плавательного пузыря у липарисов тоже нет.

Малек морского слизня. Фото: сайт Приморского океанариума

Малек морского слизня. Фото: сайт Приморского океанариума

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Биологи «Приморского океанариума» вырастили малоизученных морских слизней Агассица
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