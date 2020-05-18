2020-05-18T12:43:09+03:00
Общество

Коронавирус унес в Приморье еще две жизни

Количество погибших от COVID-19 в регионе увеличилось до 14 человек
Сергей БАЛАНОВ
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Жертв коронавируса в Приморье становится все большеЖертв коронавируса в Приморье становится все большеФото: Сергей БАЛАНОВ
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По данным на 18 мая, от коронавируса в Приморье, несмотря на усилия врачей, скончались 14 человек. Пляс два за последние сутки.

- Официально подтверждены две смерти от новой коронавирусной инфекции. Скончавшиеся – мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии, – сообщили в оперштабе.

Всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 410 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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