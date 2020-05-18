Коронавирус унес в Приморье еще две жизни
По данным на 18 мая, от коронавируса в Приморье, несмотря на усилия врачей, скончались 14 человек. Пляс два за последние сутки.
- Официально подтверждены две смерти от новой коронавирусной инфекции. Скончавшиеся – мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии, – сообщили в оперштабе.
Всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 410 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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