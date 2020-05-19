Минусовую температуру обещают в Приморье

19 Май 2020 2020-05-19T00:42:01+03:00

Отопительный сезон уже закончился, а тепла на улице пока не предвидится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке сегодня возможен дождь и сильный ветер

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Поле повышенного атмосферного давления определяет погоду в Приморье сегодня, 19 мая. Температура воздуха в крае прогреется до +11...+22°C, ветер умеренный, сообщает портал Примпогода.

В крае преимущественно без осадков, а вот во Владивостоке утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха +13...+15°C, ветер во второй половине дня до сильного.

Примерно такую же температуру и ветер обещают в Находке. В Уссурийске тоже переменная облачность, но теплее и преимущественно без осадков. Температура воздуха +17...+19°C, ветер во второй половине дня тоже усилится.

В Приморье на этой неделе существенных дождей не предвидится. В континентальных районах будет тепло, но жары не ожидается. На побережье сохранится прохладная погода. Минимальная температура +1…+8 °С, местами в горных районах столбики термометров могут опускаться ниже нулевой отметки.

Во Владивостоке неделя будет, в основном, прохладной и облачной. В первой половине недели возможен небольшой дождь. В дальнейшем существенных осадков не ожидается. Минимальная температура в пределах +4…+7 °C, максимальная +11…+15 °C.

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ИСТОЧНИК KP.RU