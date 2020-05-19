От 300 до 350 тысяч рублей заработали в апреле врачи во Владивостоке

19 Май 2020 2020-05-19T01:07:42+03:00

Борьба c COVID-19 – это не только опасное, но и высокооплачиваемое дело

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Во владивостокской клинической больнице № 4 находится самый большой на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь, куда отправляют больных коронавирусом. Сейчас здесь 170 пациентов с диагнозом «COVID-19». 380 сотрудников больницы делают все, чтобы люди шли на поправку, при этом пациентов с другими болезнями здесь тоже продолжают принимать.

- Мы работали с пациентами с коронавирусной инфекцией с апреля. 18 мая нам выплатили зарплаты за прошлый месяц. Врачи получили по 300 - 350 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 150 - 180 тысяч рублей, младший - до 100 тысяч рублей. Зарплата возросла за счет краевых и федеральных выплат. Краевая выплата - это порядка 20 - 23 тысяч рублей, федеральные - 38 и 80 тысяч рублей. С учетом районного коэффициента получились такие суммы, - рассказала главврач Елена Новицкая. - Сумма, кстати, не зависит от количества часов, которые человек отработал с пациентами с коронавирусом в месяц. Есть еще и основная зарплата, зависящая от квалификационной категории и от выполняемой работы. В обычных больницах таких заработных плат, конечно, нет.

Врачи подтверждают: зарплата за апрель гораздо больше, чем в докоронавирусные времена.

- Пришло уведомление о начислении за апрель: федеральная доплата за полмесяца - 88 660 рублей. Региональные тоже были. В сумме у меня получилось около 350 тысяч рублей, - рассказывает врач - анестезиолог-реаниматолог Мария Свислоцкая. - До этого было около 100 тысяч. А сейчас, когда получаешь 350, настроение сразу поднимается.

И все же в больнице говорят, что доплаты хорошо, а без коронавируса лучше. Слова подтверждают делом: за время работы больницы от COVID-19 здесь вылечили 140 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU