2020-05-19T02:13:59+03:00
Общество

Приморцы на карантине стали меньше красть и грабить в общественных местах

Полиция Приморья подвела итоги оперативно-служебной деятельности за четыре месяца [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Грабежей средь бела дня стало меньше. Фото: УМВД по ПКГрабежей средь бела дня стало меньше. Фото: УМВД по ПК
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Криминогенная ситуация в Приморье остается стабильной , сообщили в региональном УМВД. Это означает, что за время карантина всплеска преступности не наблюдается, даже наоборот, есть снижение по некоторым показателям. Например, по сравнению с прошлым годом сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-9%), корыстных и корыстно-насильственных преступлении . Уменьшилось число краж и грабежеи , преступлении , совершенных в общественных местах (на 3%) и в состоянии алкогольного опьянения (на 5,5%). На 13,7% снизился уровень подростковои преступности.

Некоторые эксперты высказывали опасения, что введение ограничительных мер спровоцирует всплеск бытовой и уличной преступности. Ведь после введения ограничительных мер по противодействию коронавируснои инфекции полиции приходится отвлекаться на поверки пропусков, инспекции по местам скопления людей и так далее. Эти прогнозы, судя по всему, не оправдались.

- Увеличена плотность нарядов, несущих службу на улицах и в общественных местах. Вместе с тем, изменения в режиме несения службы организованы таким образом, чтобы не допустить снижения уровня защиты граждан от преступных посягательств, - уверяют в ведомстве.

Но есть и проблемные области. Вызывает озабоченность криминальная активность в сфере информационно-телекоммуникационных технологии , факты дистанционных мошенничеств, в том числе, хищении денежных средств со счетов граждан.

Криминогенная ситуация в Приморье остается стабильной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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