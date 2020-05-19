Через Владивосток продолжают возвращаться на Родину россияне

19 Май 2020 2020-05-19T02:31:44+03:00

Авиарейс из Пхукета из Бангкока проследовал через столицу Приморья на запад России

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Вывозной рейс с россиянами по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва проследовал транзитом через аэропорт Владивостока сегодня утром, 19 мая. Как сообщил ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, на борту авиалайнера — 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет. Самолет приземлился во Владивостоке в 6:28. И направился далее по маршруту в Новосибирск в 9.20.

6 мая посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило, что с 1 апреля королевство покинули более 6,3 тысяч российских граждан. На тот момент в стране оставались 1,7 тысячи россиян, желающих вернуться на родину. С 3 апреля на территории королевства с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 40 тысяч батов (1,2 тысячи долларов).

Очередной вывозной рейс предназначен только для граждан России, проживающих в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской,

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ИСТОЧНИК KP.RU