Не Хэйлунцзян, так Цзилинь: у китайского соседа Приморья новая вспышка COVID-19

19 Май 2020 2020-05-19T03:22:10+03:00

На карантин отправлено более 100 миллионов человек

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108 млн человек отправили на карантин в китайских провинциях Цзилинь и Ляонин из-за новой вспышки коронавируса в стране. Как сообщило информационное агентство КНР «Синьхуа», очередная волна заболевания новым коронавирусом началасть с административного центра Цзилинь — города Шулань.

Провинция Цзилинь, как и провинция Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем. Лишь день назад власти Хэйлунцзяна сообщили о том, что справились с очередной вспышкой COVID-19 и из больницы на территории провинции был выписан последний пациент.

Что стало причиной новой вспышки теперь уже в Цзилинь, пока не известно. Одна из версий — вирус могли занести китайские граждане, вернувшиеся из России. По данным на 18 мая, в провинции Цзилинь зафиксировано 34 случая COVID-19, в провинции Ляонин — 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU