Не Хэйлунцзян, так Цзилинь: у китайского соседа Приморья новая вспышка COVID-19
108 млн человек отправили на карантин в китайских провинциях Цзилинь и Ляонин из-за новой вспышки коронавируса в стране. Как сообщило информационное агентство КНР «Синьхуа», очередная волна заболевания новым коронавирусом началасть с административного центра Цзилинь — города Шулань.
Провинция Цзилинь, как и провинция Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем. Лишь день назад власти Хэйлунцзяна сообщили о том, что справились с очередной вспышкой COVID-19 и из больницы на территории провинции был выписан последний пациент.
Что стало причиной новой вспышки теперь уже в Цзилинь, пока не известно. Одна из версий — вирус могли занести китайские граждане, вернувшиеся из России. По данным на 18 мая, в провинции Цзилинь зафиксировано 34 случая COVID-19, в провинции Ляонин — 3.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU