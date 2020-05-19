2020-05-19T06:48:04+03:00
Общество

В Приморье уже более 1400 человек, заболевших COVID-19

63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в крае за минувшие сутки
Константин МИХАЙЛОВ
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Число больных COVID-19 в Приморье превысило 1400 человекЧисло больных COVID-19 в Приморье превысило 1400 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Общее число заболевших в Приморском крае по данным на 19 мая составило 1402 человека, доложили губернатору края Олегу Кожемяко на очередном заседании оперативного штаба.

По данным представленным главным санитарным врачом региона Татьяной Детковской, на территории края сейчас расположены 13 обсерваторов, где временно размещены 607 человек. В четырех из них находятся 272 человека, прибывших в Приморье из других субъектов России, для работы на предприятиях региона вахтовым методом.

За 18 мая из госпиталей края после успешного лечения от COVID-19 выписан 21 человек. Всего вылечилось 410 приморцев.

Главный санитарный врач Приморья подчеркнула, что с начала месяца в связи с эпидситуацией составлен 31 протокол о нарушении и 10 протоколов о временном запрете деятельности предприятий торговли на территории края.

С начала эпидемии в Приморском крае от коронавируса скончались 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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