Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей
Компания, зарегистрированная на подставное лицо, подозревается в контрабанде леса с территории Приморья на сумму более 34 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году компания-экспортер использовала организацию для незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
«По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на семь лет. В настоящее время проводится расследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU