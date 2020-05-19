Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей

19 Май 2020 2020-05-19T04:17:16+03:00

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Компания, зарегистрированная на подставное лицо, подозревается в контрабанде леса с территории Приморья на сумму более 34 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году компания-экспортер использовала организацию для незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

«По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на семь лет. В настоящее время проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU