2020-05-19T04:17:16+03:00
Общество

Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей

Дальневосточная транспортная прокуратура обнаружила канал утечки российской древесины за границу
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Следствие о контрабанде леса на 34 миллиона рублей продолжаетсяСледствие о контрабанде леса на 34 миллиона рублей продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Компания, зарегистрированная на подставное лицо, подозревается в контрабанде леса с территории Приморья на сумму более 34 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году компания-экспортер использовала организацию для незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

«По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на семь лет. В настоящее время проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье
Уличное освещение во Владивостоке можно отремонтировать по звонку
Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей
В Приморье уже более 1400 человек, заболевших COVID-19
Не Хэйлунцзян, так Цзилинь: у китайского соседа Приморья новая вспышка COVID-19
Через Владивосток продолжают возвращаться на Родину россияне
Приморцы на карантине стали меньше красть и грабить в общественных местах
От 300 до 350 тысяч рублей заработали в апреле врачи во Владивостоке
Минусовую температуру обещают в Приморье
Жители домов по Красного Знамени скинулись по 200 рублей на юриста, чтобы защитить территорию от застройки
Управляющая компания исправится: подъезд, который красила 86-летняя ветеран труда, обновят специалисты
Коронавирус унес в Приморье еще две жизни
Биологи «Приморского океанариума» вырастили малоизученных морских слизней Агассица
Работники завода "Прогресс" собрали "гуманитарку" для заболевших коллег
За чужой фейк женщина из Славянки заплатила штраф 15 тысяч рублей
Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью
АО «Восточный Порт» продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель
16 автобусных маршрутов выставили на торги во Владивостоке
Городские власти хотят построить еще два виадука для пешеходов Владивостока
Власти Владивостока заметили "бутылочное горлышко" на Некрасовской и решили подвинуть опору виадука
В Дальнегорске ревнивый супруг получил удар ножом в грудь