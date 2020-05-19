2020-05-19T05:02:41+03:00
Общество

Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье

Судебные приставы опечатали на 15 суток пекарню в Кавалерово
Никита СЕРГЕЕВ
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Судебные приставы опечатывают предприятия, нарушающие особый режимСудебные приставы опечатывают предприятия, нарушающие особый режимФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кавалеровском районе Приморья судебные приставы приостановили работу пекарни. За нарушение специального режима по профилактике коронавирусной инфекции Кавалеровский районный суд вынес решение об административном приостановлении деятельности предприятия.

Индивидуальный предприниматель не выполнил санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия: не организовал измерение температуры у подчиненных, не обеспечил помещение запасом дезинфицирующих средств для уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук, а также медицинскими масками на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания.

Судебные приставы опечатали помещение пекарни на 15 суток. На протяжении этого срока приставы будут осуществлять проверку надлежащего исполнения административного наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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