«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время

19 Май 2020 2020-05-19T06:44:11+03:00

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На улице Лермонтова в Находке появится новая благоустроенная общественная территория — сквер «Русь». Приведение в порядок заброшенного места произойдет благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Администрация Находки сообщила, что подрядная организация уже разметила участок под проведение работ.

Сначала место очистят от старых лавок и растительности. Сообщается, что благоустройство проведут в два этапа. В этом году зальют фундамент под ограждение со стороны откоса, установят мемориал воинам-интернационалистам, уложат пешеходную дорожку из брусчатки и создадут парковку. В планах на следующий год: установка декоративного забора, оформление тропинок для прогулок, монтаж игрового городка, парковые фонари и скамейки.

В Находке в этом году также начнется благоустройство еще одного сквера — «Богатырь» на улице Молодежная. Достопримечательность сквера — металлическую горку в форме головы былинного богатыря приведут в порядок. А рядом возведут многофункциональный мини-стадион.

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ИСТОЧНИК KP.RU