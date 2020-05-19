2020-05-19T06:44:11+03:00
Общество

«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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На улице Лермонтова в Находке появится новая благоустроенная общественная территория — сквер «Русь». Приведение в порядок заброшенного места произойдет благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Администрация Находки сообщила, что подрядная организация уже разметила участок под проведение работ.

Сначала место очистят от старых лавок и растительности. Сообщается, что благоустройство проведут в два этапа. В этом году зальют фундамент под ограждение со стороны откоса, установят мемориал воинам-интернационалистам, уложат пешеходную дорожку из брусчатки и создадут парковку. В планах на следующий год: установка декоративного забора, оформление тропинок для прогулок, монтаж игрового городка, парковые фонари и скамейки.

В Находке в этом году также начнется благоустройство еще одного сквера — «Богатырь» на улице Молодежная. Достопримечательность сквера — металлическую горку в форме головы былинного богатыря приведут в порядок. А рядом возведут многофункциональный мини-стадион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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