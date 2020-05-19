8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска

19 Май 2020 2020-05-19T07:03:42+03:00

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Более 8 тонн красной икры и 2,6 тонны приморского гребешка, которые контрабандно пытались вывезти в КНР, выявили уссурийские таможенники совместно с сотрудниками Приморской транспортной прокуратуры и УФСБ России по Приморскому краю. Нелегальный груз был задержан в пунктах пропуска Полтавка и Краскино.

Икру за границу пытался переправить предприниматель из Владивостока. Он подал таможенную декларацию на 8,2 тонны замороженной кетовой красной икры в пластиковых контейнерах. Во время проверки представленных на товар документов было установлено, что это фальшивка — их мужчина изготовил сам.

Другой гражданин России, через свою фирму пытался вывезти в Китай живого гребешка. Во время проверки таможенники выяснили, что документы на морепродукт также недействительны, потому что природный биоресурс вывозился под видом искусственно выращенного. Представить документы, подтверждающие законность происхождения гребешка, директор компании не смог.

По фактам контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовные дела по статье УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере».

По этой статье можно получить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до семи лет, сообщила пресс-служба Уссурийской таможнитакже недействительны, потому что природный

Фото: предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU