2020-05-19T07:03:42+03:00
Общество

8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска

Деликатесы пытались вывезти в Китай контрабандисты
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой Уссурийской таможниФото: предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни
Изменить размер текста:

Более 8 тонн красной икры и 2,6 тонны приморского гребешка, которые контрабандно пытались вывезти в КНР, выявили уссурийские таможенники совместно с сотрудниками Приморской транспортной прокуратуры и УФСБ России по Приморскому краю. Нелегальный груз был задержан в пунктах пропуска Полтавка и Краскино.

Икру за границу пытался переправить предприниматель из Владивостока. Он подал таможенную декларацию на 8,2 тонны замороженной кетовой красной икры в пластиковых контейнерах. Во время проверки представленных на товар документов было установлено, что это фальшивка — их мужчина изготовил сам.

Другой гражданин России, через свою фирму пытался вывезти в Китай живого гребешка. Во время проверки таможенники выяснили, что документы на морепродукт также недействительны, потому что природный биоресурс вывозился под видом искусственно выращенного. Представить документы, подтверждающие законность происхождения гребешка, директор компании не смог.

По фактам контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовные дела по статье УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере».

По этой статье можно получить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до семи лет, сообщила пресс-служба Уссурийской таможнитакже недействительны, потому что природный

Фото: предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни

Фото: предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один больничный для тех, кому 65+
Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»
Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай
«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году
8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье