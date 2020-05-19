2020-05-19T06:51:21+03:00
Общество

Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС

МТС запускает онлайн-формат стажировок для студентов и выпускников российских вузов по 14 направлениям
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Программа включает в себя два основных блока – бизнес-стажировки и ИТ-стажировки. Бизнес-стажировки будут проходить в техническом блоке, маркетинге, финансах, HR, PRи других подразделениях МТС, а ИТ-стажировки по шести направлениям: системное администрирование, тестирование, разработка, искусственный интеллект, Big Data, аналитика. Подбор стажеров, оформление, адаптацию и выход на стажировку МТС полностью перевела в дистанционный формат.

Особенностью онлайн-формата программы является отсутствие привязки к конкретному региону прохождения стажировки, например, приморские студенты могут стажироваться даже в тех подразделениях компании, которые не представлены в нашем регионе. По итогам прохождения программы лучшим студентам МТС предложит постоянную работу в компании, к которой также можно будет приступить в дистанционном формате.

В 2019 году стажировку в МТС прошли 525 студентов и молодых специалистов, 110 из которых продолжили работу в компании после завершения программы.

Минимальная длительность стажировкисоставляет два месяца и может быть продлена по желанию стажера до шести месяцев. Для удобства совмещения с учебным процессом для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: минимальная рабочая неделя длится 20 часов.Работа в таком формате оплачивается, заработная плата зависит от условий стажировки.

Узнать более подробную информацию об онлайн-стажировках и оставить заявку можно здесь.

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