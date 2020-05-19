Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай

19 Май 2020 2020-05-19T07:53:10+03:00

В последнюю неделю мая в Приморье потеплеет, но будут дожди Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О погоде на ближайшее время и на отдаленную перспективу рассказал глава Примгидромета

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Начальник Примгидромета Борис Кубай сообщил, что математическое моделирование указывает на то, что антициклон с Охотского моря может прийти в Приморье ориентировочно 22-23 мая. 24 мая в крае станет заметно теплее и последняя пятидневка месяца будет относительно теплой. Однако не обойдется без дождей.

Что касается прогноза Гидрометцентра России, обещающем избыток осадков на территории Приморского края в августе, то глава метеорологического ведомства края считает, что основания для такого предположения есть.

В нынешнем году, как и в прошлом, после аномально теплой зимы на территории Евразии с весны начался процесс нагнетания на территорию Монголии, центрального и северного Китая разогретого субтропического воздуха. Учитывая, сложившийся тип атмосферной циркуляции над данными районами, перенос теплых субтропических воздушных масс с запада на восток, в сторону Приморья с уходом антициклона с акватории Охотского моря может быть открыт.

— На протяжении шести последних лет Приморский край, в той или иной степени, подвергается ежегодным наводнениям, чего в прошлые десятилетия не наблюдалось. И говорить о том, что цикл наводнений закончился пока оснований нет. Надо готовиться, — сказал Борис Кубай.

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ИСТОЧНИК KP.RU