2020-05-19T07:53:10+03:00
Общество

Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай

О погоде на ближайшее время и на отдаленную перспективу рассказал глава Примгидромета
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В последнюю неделю мая в Приморье потеплеет, но будут дождиВ последнюю неделю мая в Приморье потеплеет, но будут дождиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Начальник Примгидромета Борис Кубай сообщил, что математическое моделирование указывает на то, что антициклон с Охотского моря может прийти в Приморье ориентировочно 22-23 мая. 24 мая в крае станет заметно теплее и последняя пятидневка месяца будет относительно теплой. Однако не обойдется без дождей.

Что касается прогноза Гидрометцентра России, обещающем избыток осадков на территории Приморского края в августе, то глава метеорологического ведомства края считает, что основания для такого предположения есть.

В нынешнем году, как и в прошлом, после аномально теплой зимы на территории Евразии с весны начался процесс нагнетания на территорию Монголии, центрального и северного Китая разогретого субтропического воздуха. Учитывая, сложившийся тип атмосферной циркуляции над данными районами, перенос теплых субтропических воздушных масс с запада на восток, в сторону Приморья с уходом антициклона с акватории Охотского моря может быть открыт.

— На протяжении шести последних лет Приморский край, в той или иной степени, подвергается ежегодным наводнениям, чего в прошлые десятилетия не наблюдалось. И говорить о том, что цикл наводнений закончился пока оснований нет. Надо готовиться, — сказал Борис Кубай.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто сидел без горячей воды в мае, будет с водой в июне, обещают энергетики Владивостока
Еще один больничный для тех, кому 65+
Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»
Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай
«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году
8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье