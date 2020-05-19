2020-05-19T09:07:05+03:00
Общество

Еще один больничный для тех, кому 65+

Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, могут получить оплачиваемый больничный до 29 мая
Никита СЕРГЕЕВ
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Оплачиваемый больничный могут получить в период самоизоляции люди в возрасте 65+Оплачиваемый больничный могут получить в период самоизоляции люди в возрасте 65+Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморское отделение Фонда социального страхования информирует работающих людей, которым исполнилось 65 лет и более о том, что правительство установило дополнительный срок, в течение которого можно находиться на оплачиваемом больничном в связи с карантином. Этот срок продлиться до 29 мая, а временный порядок дистанционного оформления больничных для этой категории граждан аналогичен тому, что действовал в периоды с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля.

Работнику достаточно дистанционно (по телефону или e-mail) сообщить своему работодателю о намерении получить электронный больничный лист. А работодателям необходимо как можно быстрее направить в Фонд социального страхования реестр на работников в возрасте 65 лет и старше.

Подробности оформления больничного листа можно узнать на сайте ФСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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