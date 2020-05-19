Кто сидел без горячей воды в мае, будет с водой в июне, обещают энергетики Владивостока

19 Май 2020 2020-05-19T10:03:20+03:00

Сейчас плановых отключений ГВС в городе нет. Горячая вода может отсутствовать только из-за аварии системы водоснабжения

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Часть жителей Владивостока так и не дождались обещанного возвращения в свои квартиры горячего водоснабжения (ГВС). Ситуацию прокомментировали представители «Дальневосточной генерирующей компании».

Специалисты сообщают о том, что 13 мая, когда администрация Владивостока приняла решение о переносе гидравлических испытаний на июнь, в городе уже шел первый этап этих самых испытаний и часть потребителей от ГВС были отключены. Энергетики в срочном порядке начали возвращать горячую воду в дома. Жители Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная», были подключены не сразу. Это произошло по причине технической невозможности оперативного подключения из-за идущих испытаний. Сейчас горячее водоснабжение вернулось и в эти дома.

Энергокомпания отмечает, что потребителей на данных участках не будут ограничивать от ГВС в июне, так как весенне-летние гидравлические испытания для этих сетевых районов уже пройдены.

Сейчас все магистральные теплотрассы, находящие в зоне ответственности АО «ДГК», полностью заполнены горячей водой, у энергокомпании нет ограничений потребителей от ГВС.

Однако, как это обычно и бывает после проведения гидравлических испытаний (для этого их и проводят) обнаруживаются неисправности системы водоснабжения, происходят порывы. Если в кране в квартире, где вы живете прямо сейчас все же нет горячей воды — это означает, что где-то идут аварийные работы по устранению поломки. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения в домах, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU