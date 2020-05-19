2020-05-19T10:40:41+03:00
Общество

Владивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знака

Приезжие граждане могут сразу не сориентироваться и попасть в ДТП
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Владивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знакаВладивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знака
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Автолюбитель из Владивостока в социальных сетях 19 мая задался интересным вопросом, касающимся ПДД. Мужчина отметил, что на одной из самых важных односторонних улиц города - Ивановской, не обозначен вид движения. Нигде на участке не стоит знак «Одностороннее движение».

- Какое у нас движение на улице Ивановской? Одностороннее? Сколько от Гайдамака до Луговой езжу, ни разу знака не видел. По словам людей, движение одностороннее. А вот если сюда заедет человек, не знающий города, с другого региона, он же может спокойно двигаться в обратном направлении. Знака же соответствующего нет. А если будет авария, то чья тогда вина? - недоумевает житель дальневосточной столицы.

Во Владивостоке не хватает важного дорожного знака. Источник видео: dpskontrol125rus.

Горожане просят контролирующие органы разобраться с ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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