2020-05-19T10:54:18+03:00
Общество

В Артеме женщина убила знакомую и воспользовалась ее банковской картой

Ведется расследование
Никита СЕРГЕЕВ
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Дела об убийстве и мошенничестве объединены в одно производство. Фото: Кристина ОлейникДела об убийстве и мошенничестве объединены в одно производство. Фото: Кристина Олейник
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34-летняя женщины в Артеме убила свою знакомую, а затем с помощью ее банковской карты сделала покупки на сумму свыше 4800 рублей. Об этом жутком случае сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Преступления произошли в феврале 2020 года. Подробности опускаются, но сообщается о том, что уголовные дела по факту убийства и мошенничества соединены в одно производство.

Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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