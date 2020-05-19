В Артеме женщина убила знакомую и воспользовалась ее банковской картой
34-летняя женщины в Артеме убила свою знакомую, а затем с помощью ее банковской карты сделала покупки на сумму свыше 4800 рублей. Об этом жутком случае сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Преступления произошли в феврале 2020 года. Подробности опускаются, но сообщается о том, что уголовные дела по факту убийства и мошенничества соединены в одно производство.
Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU