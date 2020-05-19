2020-05-19T12:59:27+03:00
Общество

Владивостокцы выломали забор, после того как мэрия ограничила проход к озеру Чан

Власти пытаются обезопасить граждан и продолжают закрывать популярные места для отдыха
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Владивостокцы пробили путь к озеру Чан, несмотря на запретВладивостокцы пробили путь к озеру Чан, несмотря на запретФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Проход к озеру Чан в районе остановки «Молодёжная» во Владивостоке на днях заварили стальным листом. Указ о временных ограничениях поступил от мэрии - власти пытаются обезопасить граждан в карантинный период. Вот только ни опасность заразиться смертельным вирусом, ни возможность «нагулять» штраф, нисколько не мешают жителям игнорировать режим самоизоляции.

Спортсменов-любителей, да и просто прогуливающихся около озера граждан продолжают фиксировать сотрудники полиции и административных комиссий. Более того, как только проход перекрыли, горожане пробили к беговым дорожкам себе новый путь: вероломным образом поломали забор.

Свободным маршрут будет недолго. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже завтра, 19 мая, забор починят, и только после того как в крае или в городе снимут ограничительные меры, жителям разрешат прогуливаться около озера.

А тем временем дальневосточная столица не только лидирует по количеству заболевших COVID-19, но и, судя по ежедневным отчетам краевого Роспотребнадзора, терять свои позиции не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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