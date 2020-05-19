Ушел из жизни главный Делоросс Дальнего Востока

19 Май 2020 2020-05-19T13:47:17+03:00

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Сегодня, 19 мая, не стало Алексея Тимченко, председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», координатора региональных отделений бизнес-объединения по Дальнему Востоку. О смерти бизнесмена сообщили его коллеги.

Представители «Деловой Россия» выразили свои соболезнования.

- Алексей Павлович много сил отдал развитию отделения «Деловая Россия» в Приморье. При его активном участии была проделана значительная работа по защите интересов предпринимателей и консолидации всех видов деловой активности на территории Дальневосточного федерального округа. Алексея Тимченко заслужено уважали в бизнес-сообществе региона, память о нем сохранится в сердцах коллег и друзей. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Алексею Павловичу Тимченко был 41 год. Редакция «Комсомольской правды - Владивосток» выражает соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU