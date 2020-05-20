До +20 градусов: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки

20 Май 2020 2020-05-20T00:39:27+03:00

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На состояние приморской погоды 20 мая влияет поле повышенного повышенного атмосферного давления. В крае сегодня преимущественно без осадков. Ветер направляется с востока и северо-востока, по скорости - умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+20 градусов.

Во Владивостоке стоит переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северный ветер во второй половине дня усилится. Температура воздуха 13...15 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и в приморской столице, на небе переменная облачность, без осадков. Северный ветер в течение дня будет усиливаться, но по силе не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха 15...17 градусов со знаком плюс.

В Находке сегодня осадков не ожидается. На небе стоит переменная облачность. Северо-восточный ветер по скорости - слабый до умеренного. Температура воздуха +11...+13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU