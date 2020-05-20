2020-05-20T01:19:03+03:00
Общество

Фурам пока нельзя: в Приморье скорректировали движение большегрузов в Китай

Временные ограничения связаны с коронавирусной инфекцией
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье скорректировали движение большегрузов в КитайВ Приморье скорректировали движение большегрузов в КитайФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня, 20 мая, в Приморье на 10 дней приостановили проезд фур к территории пропускных пунктов в Китай. Решение принял губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Временные ограничения связаны с сильной «толкучкой» большегрузов, образовавшейся около границы.

Из-за сложной эпидобстановки в Поднебесной, власти провинции Хэйлунцзян для въезда в Китай пропускают лишь по 30 грузовиков в день. Ранее это число и вовсе было в три раза меньше. Так, с российской стороны собралась большая очередь из машин – более 280.

- Мы понимаем, что с такой пропускной способностью эти грузовики смогут проехать на территорию Китая не раньше, чем через 10 дней. Чтобы не допускать осложнения санитарной обстановки перед пунктом пропуска, принято решение приостановить на этот период допуск к территории пунктов пропуска, – рассказал зампред правительства региона Константин Шестаков, подчеркнув, что никаких ограничений на ввоз товаров из КНР не вводится.

В течение 10 дней движение большегрузов рядом с границей будут регулировать сотрудники ГИБДД. Если будет необходимость, начнут перенаправлять водителей обратно.

Дальнейший заявительный порядок проезда будет озвучен властями позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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