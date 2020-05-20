2020-05-20T01:53:16+03:00
Общество

Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню

Как оказалось, предприниматель не заботился о здоровье подчиненных
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье опечатали пекарнюВ Приморье опечатали пекарнюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Судебные приставы в Кавалеровском районе решили проверить местную пекарню на соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Нашли много интересного. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью, на предприятии отсутствовали запасы: дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков для обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай, если кто-то вдруг заболеет. Также сотрудникам пекарни не измеряли температуру тела.

В общем, поскольку многие введенные в регионе меры по предотвращению коронавируса, включая, как постановление Главного государственного санитарного врача края, так и постановление губернатора, были проигнорированы, на предприятии приостановили работу.

- Судебные приставы опечатали помещение пекарни на 15 суток. На протяжении всего срока мы будем осуществляться проверку надлежащего исполнения административного наказания, - рассказали в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню
Фурам пока нельзя: в Приморье скорректировали движение большегрузов в Китай
До +20 градусов: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Ушел из жизни главный Делоросс Дальнего Востока
Зоопарку «Садгород» оказана финансовая помощь
Владивостокцы выломали забор, после того как мэрия ограничила проход к озеру Чан
Жильцам домов по Красного знамени удалось приостановить вырубку деревьев
В Артеме женщина убила знакомую и воспользовалась ее банковской картой
Владивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знака
100 тысяч рублей за «Патриотическую инициативу»
Кто сидел без горячей воды в мае, будет с водой в июне, обещают энергетики Владивостока
Еще один больничный для тех, кому 65+
Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»
Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай
«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году
8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье