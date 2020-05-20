Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню

20 Май 2020 2020-05-20T01:53:16+03:00

Как оказалось, предприниматель не заботился о здоровье подчиненных

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Судебные приставы в Кавалеровском районе решили проверить местную пекарню на соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Нашли много интересного. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью, на предприятии отсутствовали запасы: дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков для обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай, если кто-то вдруг заболеет. Также сотрудникам пекарни не измеряли температуру тела.

В общем, поскольку многие введенные в регионе меры по предотвращению коронавируса, включая, как постановление Главного государственного санитарного врача края, так и постановление губернатора, были проигнорированы, на предприятии приостановили работу.

- Судебные приставы опечатали помещение пекарни на 15 суток. На протяжении всего срока мы будем осуществляться проверку надлежащего исполнения административного наказания, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU