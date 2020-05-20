Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье

20 Май 2020 2020-05-20T02:27:16+03:00

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Превышение допустимого содержания мышьяка обнаружено при проверке проб, отобранных от партии шейки креветки гребенчатой. Проводила проверку ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», а масса проверяемой партии морепродукта от приморского производителя составляет почти 2,5 тонны. Лабораторный анализ партии проб показал превышение допустимого уровня содержания мышьяка более чем в 1,6 раза.

Понятно, что после этого товар был признан не соответствующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Информация о выявленных нарушениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

Сведения также поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные заинтересованные ведомства, сообщила пресс-служба Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU