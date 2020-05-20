Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда

20 Май 2020 2020-05-20T02:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская железная дорога внесла изменения в движение пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Приморья. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщает, что с 26 мая поезд № 7/8 сообщением «Новосибирск — Владивосток» будет ходить с периодичностью один раз в четыре дня, а с 27 мая отменяется поезд № 47/48 «Омск — Владивосток». Пассажирам возвратят деньги за билеты без комиссионного сбора или предоставят места в других поездах.

«Снижение спроса на железнодорожные пассажирские перевозки из-за коронавирусной инфекции может составить более 60%. Возросло и количество возвращаемых проездных документов — на запланированные в апреле поездки возврат составил более 45%, в мае — более 35%», — прокомментировали ситуацию представители министерства.

В минтрансе напоминают, что в настоящее время в крае отменено также 25 пригородных поездов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU