2020-05-20T03:07:09+03:00
Общество

Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке

К тому же пройти обучение предлагают не выходя из дома
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Владивостокский трамвай. Фото: сайт администрации ВладивостокаВладивостокский трамвай. Фото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Открытое акционерное общество «Электрический транспорт» приглашает на работу водителей трамвая и троллейбуса. Есть возможность обучения, после которого гарантировано официальное трудоустройство, полный социальный пакет, официальная заработная плата, 14 дней дополнительного ежегодного отпуска, льготный пенсионный стаж. Обучение полностью бесплатное.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции основная, теоретическая часть обучения проходит в дистанционном формате, — сообщила директор «Электрического транспорта» Лилия Козлова.

Предприятие также предлагает вакансии: «Кондуктор электробуса», «Кондуктор троллейбуса» и «Кондуктор трамвая».

Желающим предлагают обратиться по телефону (423) 263-97-51 или по адресу: Владивосток, ул. Борисенко, 44, отдел кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню
Фурам пока нельзя: в Приморье скорректировали движение большегрузов в Китай
До +20 градусов: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Ушел из жизни главный Делоросс Дальнего Востока
Зоопарку «Садгород» оказана финансовая помощь
Владивостокцы выломали забор, после того как мэрия ограничила проход к озеру Чан
Жильцам домов по Красного знамени удалось приостановить вырубку деревьев
В Артеме женщина убила знакомую и воспользовалась ее банковской картой
Владивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знака
100 тысяч рублей за «Патриотическую инициативу»
Кто сидел без горячей воды в мае, будет с водой в июне, обещают энергетики Владивостока
Еще один больничный для тех, кому 65+
Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»
Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай
«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году
8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье