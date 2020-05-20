Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке

20 Май 2020 2020-05-20T03:07:09+03:00

К тому же пройти обучение предлагают не выходя из дома

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Открытое акционерное общество «Электрический транспорт» приглашает на работу водителей трамвая и троллейбуса. Есть возможность обучения, после которого гарантировано официальное трудоустройство, полный социальный пакет, официальная заработная плата, 14 дней дополнительного ежегодного отпуска, льготный пенсионный стаж. Обучение полностью бесплатное.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции основная, теоретическая часть обучения проходит в дистанционном формате, — сообщила директор «Электрического транспорта» Лилия Козлова.

Предприятие также предлагает вакансии: «Кондуктор электробуса», «Кондуктор троллейбуса» и «Кондуктор трамвая».

Желающим предлагают обратиться по телефону (423) 263-97-51 или по адресу: Владивосток, ул. Борисенко, 44, отдел кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU