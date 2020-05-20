Фонд «Восточный Порт» и Волонтёрский центр НГО передали бесконтактные термометры детским садам Находки

20 Май 2020 2020-05-20T05:01:01+03:00

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Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» и Волонтёрский центр Находкинского городского округа провели совместную акцию по обеспечению приборами бесконтактного измерения температуры тела (пирометрами) дежурных групп детских садов НГО, работающих в условиях карантина.

На текущей неделе инфракрасные термометры были переданы сотрудниками Фонда заведующим 19-ти дошкольных образовательных учреждений города, в которых в настоящее время функционируют дежурные группы. По словам специалистов, применение пирометров позволяет оперативно и качественно проводить «утренние фильтры» – определение температуры тела у воспитанников и персонала детских садов.

– В сложный для всех период пандемии коронавируса Фонд «Восточный Порт» оказывает важную поддержку детским садам города, работающим в режиме дежурных групп. Ведь в таких условиях очень важно неукоснительно соблюдать все необходимые требования СанПиНа и Роспотребнадзора. Бесконтактные термометры, которые позволяют измерять температуру тела на расстоянии и с высокой точностью ¬– это своевременная и необходимая помощь работникам детских садов, ¬– подчеркнула заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 65», председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

Пирометры позволяют быстро и качественно определять температуру у детей и взрослых

– Мы хотим сказать слова благодарности Фонду «Восточный Порт» не только за сегодняшний подарок, но и вообще за доброе отношение ко всем нашим детским садам, за поддержку и помощь им, – присоединилась к словам коллеги и. о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находка Людмила Еманова. – Ещё раз хочу поблагодарить сотрудников Фонда за предыдущий подарок – игрушки к Новому году для всех возрастных групп нашего сада.

Сложная эпидемическая ситуация, связанная с распространением COVID-19, стала причиной приостановки проведения всех публичных проектов, акций и мероприятий Фонда «Восточный Порт». Вместе тем, Фондом была активизирована работа по оказанию помощи социально-незащищённым слоям населения. В апреле и в мае волонтёрами Фонда «Восточный Порт» доставлено около тысячи наборов с продуктами первой необходимости ветеранам и многодетным семьям. Активисты Фонда в ежедневном режиме готовы оказать помощь пожилым жителям Врангеля.

Для того, чтобы обезопасить людей старшего поколения от возможного заражения коронавирусом, добровольцы используют необходимые средства личной защиты – дезинфицирующие препараты, маски, перчатки, закрытую одежду.