2020-05-20T05:01:20+03:00
Общество

«Мак-2020»: на Приморской земле очередной этап битвы с «наркоманскими» растениями

В масштабной ежегодной операции задействованы правоохранители многих районов региона
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт администрации Арсеньевского городского округаФото: сайт администрации Арсеньевского городского округа
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«Мак-2020» — ежегодная оперативно-профилактическая операция стартует на территории Анучинского и Яковлевского муниципальных районов Приморья и города Арсеньева. В этом году она будет проводиться в шесть этапов: с 25 мая по 31 мая, с 22 июня по 28 июня, с 20 июля по 26 июля, с 24 августа по 30 августа, с 21 сентября по 27 сентября, с 19 октября по 25 октября.

Цель операции — уничтожение дикорастущих очагов и незаконных посевов конопли и мака, пресечение каналов транспортировки наркотиков растительного происхождения. Кроме того, конечно же, будут выявляться и привлекаться к ответственности люди, незаконно растящие растения, из которых можно изготовить наркотики.

Органы наркоконтроля обращают внимание владельцев земельных участков и арендаторов сельхозугодий на необходимость своевременного уничтожения дикорастущей конопли и мака на своих территориях. За непринятие соответствующих мер предусмотрен административный штраф, сообщает пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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