2020-05-20T07:27:37+03:00
Общество

Поджигатель-металлист взят с поличным в Дальнереченском районе Приморья

Мужчина поджигал траву, надеясь подзаработать. Но теперь ему придется раскошелиться
Никита СЕРГЕЕВ
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В дальнегорском районе. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»В дальнегорском районе. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»
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Местного жителя, который поджигал траву в районе приморского села Филино, задержали сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Дальнереченска. Гражданин хотел выжечь растительность, которая мешала ему собирать металлолом. На «металлиста» полицейские составили административный протокол по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Теперь мужчине грозит штраф две или три тысячи рублей.

По этой же статье должностным лицам пришлось бы расстаться с суммой от шести до пятнадцати тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица за поджог травы могут быть оштрафованы — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. А юридические лица — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Напоминаем, вслед за сотрудниками полиции, что в Приморье введен особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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