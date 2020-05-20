Инвестиции в моногорода: щебень и брусчатку начнут выпускать в Дальнегорске

20 Май 2020 2020-05-20T08:38:03+03:00

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Производственный дорожно-строительный комплекс построят в Дальнегорске. Инвестор, ООО ДВСК «Армада», вложит в развитие проекта 92 миллиона рублей. Инициатива реализуется при поддержке Инвестиционного агентства Приморского края.

Проект по созданию производства уже частично запущен: работает асфальтобетонный завод, в марте закончилось строительство дробильно-сортировочного комплекса. Также инвестор уже получил участок для возведения бетонного завода и цеха по изготовлению изделий из бетона. Помимо асфальтобетона на единой промышленной площадке будут выпускать щебень, бетонные смеси и изделия из бетона — брусчатку, бордюрный камень и так далее. Инвестор принял решение запустить проект именно в Дальнегорске, поскольку там существуют условия для производства щебня, необходимого для развития производства.

«Уникальность инициативы заключается в том, что мы создаём производство полного цикла на одной промышленной площадке. Из известняка мы получаем щебень: как самостоятельную продукцию, так и в качестве сырья для дальнейшего производства асфальтобетонов и товарного бетона, из которого в свою очередь будем делать брусчатку, бордюрный камень и другие изделия из бетона, а строительное подразделение компании сможет использовать эти строительные материалы для выполнения работ. Это не только позволяет минимизировать издержки, но и в целом делает реализацию проекта в моногороде возможной. Ведь без создания собственного производства бетона дальнейший этап проекта — запуск производства изделий из него — был бы невозможен из-за того, что при доставке из других муниципалитетов бетон станет непригодным для дальнейших работ», — пояснил заместитель генерального директора ООО ДВСК «Армада» Виталий Суханов. — В ближайших районах нет предприятий, которые могут обеспечить производство таких строительных материалов в объемах, необходимых для реализации муниципальных и государственных контрактов в рамках реализации национальных проектов».

Специалисты Инвестагентства помогли инвестору снизить ставку арендной платы за использование участка, где разместится будущий бетонный завод.

«В Дальнегорске для инвесторов на законодательном уровне предусмотрена возможность снижения арендной ставки для инвестпроектов. Мы помогли инициатору собрать необходимые документы, в итоге удалось снизить размер платы за земельный участок примерно в пять раз. Важно, что комплекс будет построен в Дальнегорске — это моногород и там, конечно же, необходимы новые рабочие места. После реализации всех этапов проекта на предприятии будет создано более 40 рабочих мест», — сказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

Реализация всех этапов проекта запланирована на первое полугодие 2021 года.

Отметим, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта можно на Инвестиционном портале Приморского края. Получить консультацию и задать вопросы специалистам АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» можно по тел.: 8 800 500 3525 или онлайн на сайте invest.primorsky.ru.